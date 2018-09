The Best FIFA 2018: El once ideal de la temporada con Ronaldo, Messi y sin Salah 

Los Premios The Best FIFA 2018 se llevaron a cabo este lunes 24 de septiembre en el Royal Festival Hall de Londres. Perú fue uno de los protagonistas de la ceremonia al llevarse el galardón a “Mejor Afición del Mundo”. Inmediatamente se dio a conocer el once ideal de la temporada con grandes sorpresas.

Y es que desde el arco empezó con polémica al elegir al español David de Gea como el número 1 bajo los palos. Varios jugadores del Real Madrid conforman este equipo de lujo cuyo líder es Luka Modric. Sin embargo, Mohamed Salah no apareció en la lista pese al gran año realizado. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, por su parte, si están dentro de la oncena, pero no asistieron al evento.

La saga defensiva está conformada por Dani Alvres, Raphael Varane, Sergio Ramos y Marcelo. El mediocampo comienza con N'Golo Kanté, seguido por el mejor futbolista europeo del año, Luka Modric y el belga Eden Hazard. En el ataque, además de Ronaldo y Messi, aparece la perla de Francia y campeón del mundo, Kylian Mbappé.

Cabe mencionar que los premios fueron entregados por dos leyendas del fútbol, el alemán Michael Ballack y el brasileño Ronaldinho. Hay que señalar que ni el ‘7’ de la Juventus, ni el ‘10’ del Barcelona fueron a la distinción por problemas personales.

EL DATO

Thibaut Courtois se llevó el galardón al “Mejor Portero del Mundo” en el mismo The Best 2018.