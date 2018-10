José Mourinho es una las principales opciones para ser entrenador de Estados Unidos

El entrenador portugués José Mourinho pasa grandes penurias en Old Trafford. Manchester United pasa una de las peores crisis en los últimos años pues sigue sin levantar cabeza ni en la Premier League ni en la UEFA Champions League, en esta última competición, igualaron 0-0 ante Valencia.

Desde la dimisión de Bruce Arena - tras no lograr el cupo para la Copa del Mundo Rusia 2018 - su asistente, Dave Sarachan, ha sido el encargado de dirigir las riendas del equipo norteamericano y lo ha hecho con grandes creces. No obstante, según Grant Wahl, periodista de Sports Illustrated, 'Mou' sería la principal opción para llegar a dicho combinado.

La única necesidad que requiere la selección de Estados Unidos es que el estratega luso se desligue del cuadro de Manchester United. "El plan maestro de la selección de EE.UU. es esperar la disponibilidad de José Mourinho antes de contratar a alguien", indicó a través de su cuenta de Twitter.

US Soccer's master plan to wait for José Mourinho's availability before it hires anyone for the USMNT job appears to be on course.