Selección Peruana: Miguel Araujo envió sentido mensaje tras quedar fuera por lesión [FOTO]

La Selección Peruana se alista para afrontar sus próximos partidos amistoso, ante las representaciones de Chile y Estados Unidos. El profesor Ricardo Gareca hizo pública la convocatoria de los jugadores que estarán en estos partidos, pero lamentablemente, se confirmó que el defensor Miguel Araujo queda fuera por una lesión sufrida hace poco.

En horas de la mañana, se confirmó que el joven zaguero será reemplazado por Alexander Callens, jugador que milita en el New York City de la MLS. Ante la noticia de que no podrá defender a la ‘Blanquirroja’ en los duelos que se avecinan, el ex Alianza Lima compartió su pesar en su cuenta oficial de Instagram, con un sentido mensaje.

“Agradezco a todos por los mensajes que me han hecho llegar. Son cosas que pasan en el fútbol y hay que seguir para adelante. Gracias a Dios, la lesión no es de de gravedad y solo me toca seguir las indicaciones de los especialistas para regresar pronto a la cancha y seguir entregando lo mejor de mí para Talleres y la Selección”, escribió.

Miguel Araujo sigue los consejos de los médicos y por ello no arriesgará, además de que al tratarse de cotejos amistosos, entiende que tendrá más oportunidades este año. Recordemos que él jugó los 90 minutos en el partido entre Perú y Alemania, el cual la ‘Bicolor’ terminó perdiendo por 2-1. El defensa es una ficha fija para el ‘Tigre’ Ricardo Gareca.

EL DATO

Miguel Araujo ha jugado 5 partidos con Talleres de Córdoba en la Superliga Argentina.