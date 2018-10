Mino Raiola niega partida Paul Pogba de Manchester United

Aunque se haya asegurado que la mala relación entre Paul Pogba y el entrenador del Manchester United, José Mourinho, habrían influido para determinar la partida del francés, el agente del mediocampista negó la posibilidad.

“Prefiero no hablar sobre él. Está atravesando un momento delicado, pero no está en el mercado”, enfatizó Mino Raiola, confirmando que las cosas en la interna del Manchester no andan bien, sin embargo, tachando la opción de la venta de Pogba.

Y es que, diversos medios españoles aseguraron que, el representante de Paul Pogba tenía casi cerrado el nuevo vínculo de este con Barcelona, club al que integraría desde enero del 2019, sin embargo, con la delaración de Raiola la información empieza a opacarse.

Pero Barcelona no es el único destino que pretende tener al ‘Pioche’, pues se conoció que Juventus y el PSG estarían interesados. Incluso, Neymar habría intervenido para persuadir a Paul Pogba.

EL DATO

Este sábado desde las 11:30 a.m. Manchester United enfrentará a Newcastle.