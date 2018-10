Olimpia vs Motagua EN VIVO clásico hondureño por la fecha 14 del Apertura de la Liga Nacional

La escuadra de Olimpia recibirá este domingo 14 de octubre al conjunto de Motagua en el Estadio Tiburcio Carías Andino, ubicado en Tegucigalpa a las 17:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 14 del Apertura de la Liga Nacional, la cuál será transmitida por Centro América TV.

Los dirigidos por Nahun Espinoza buscarán consolidarse en el liderato del torneo local y, de pasada, librarse de los malos resultados que lo aquejaban hace 4 partidos. No obstante, la victoria ante Marathón - principal rival en la lucha por el campeonato - ha sido vital para cristalizar las aspiraciones.

Lamentablemente, contarán con las sensibles bajas del defensor Jhonny Palacios y la del joven mediocampista Mayron Flores. El primero de a pocos va cogiendo ritmo pero el tema físico es uno de los temas aún por superar, por su parte, el volante de 22 años acusa una lesión y por ello no podrá ser de la partida.

Comunicado de seguridad Junta Directiva Club Olimpia Deportivo y Policia Nacional pic.twitter.com/XBv6UXUzdy — Club Olimpia (@CDOlimpia) 13 de octubre de 2018

En la tienda de Motagua también se vive el clásico. Para el entrenador Diego Vásquez, este tipo de encuentros no se juegan, se ganan. "Es un clásico y la palabra te lo dice, si bien el último el partido lo perdimos y no tenemos el mejor recuerdo, el resultado termina muchas cosas y no tenemos un recuerdo positivo del último clásico, lo demás no lo tenemos en cuenta", exclamó en entrevista a Diez.

Las locales sufrirán las sensibles bajas de Kevin López y Reinieri Maryoquin: quedaron suspendidos por acumulación de amarillas. Ambos mediocampistas son fundamentales en el esquema del entrenador argentino, sin embargo, confía en la capacidad goleadora de Román Castillo, quién ya tiene 5 goles en nueve encuentros.

🙌🏼 | ¡Buenos y #Azules días!👏🏼



Finalizamos nuestra semana de trabajo con toda la #ActitudAzul pensando en nuestro próximo rival Olimpia por el Superclásico Capitalino 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/sUyxX4ILqS — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) 13 de octubre de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL OLIMPIA VS MOTAGUA

Olimpia: Menjivar; Espíndola, Álvarez, Guity, Castillo; Gómez, Thomas, Canales, Reyes, Bengtson, Reyes.

DT: Nahun Espinoza.

Motagua: Rougier; Montes, Pereira, Maldonado, Figueroa; Elvir, Castellanos, Santos, Andino, Moreira, Castillo.

DT: Diego Vásquez

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL OLIMPIA VS MOTAGUA

Fecha: Domingo 14 de octubre de 2018

Hora: 17:00 hora peruana

Escenario: Estadio Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL OLIMPIA VS MOTAGUA?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Olimpia vs Motagua. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.