Perú vs Estados Unidos EN VIVO: Programación, fecha, hora y canal de amistoso FIFA

Perú y Estados Unidos chocan este martes 16 de octubre a las 6:30 p.m (hora peruana) en un nuevo partido amistoso por fecha FIFA. El partido se desarrollará en el Estadio Rentschler Field de Connecticut y será transmitido por la señal de Movistar Deportes, en señal de cable, y Latina, señal abierta, mientras que el minuto a minuto estará en Líbero.pe.

La Selección Peruana sigue con los trabajos de preparación con miras a la participación en la Copa América Brasil 2019. La ‘Blanquirroja’ viene atravesando una nueva etapa, todavía con Ricardo Gareca al mando, tras la participación en la última Copa del Mundo, pero el saldo obtenido de los primeros tres amistosos disputados no es de los mejores.

Y es que, en la primeros duelos del mes de octubre, Perú cayó por 2-1 ante Holanda y Alemania, luego de empezar ganando. Luego, en una edición más del ‘Clásico del Pacífico’, en la tarde de hoy, la ‘Bicolor’ dio una gran muestra de buen fútbol y pasó por encima a la Selección de Chile con un contundente 3-0. Pedro Aquino terminó siendo la estrella.

Por su lado, la Selección de Estados Unidos tiene en mente volver a los mundiales y, con Dave Sarachan como entrenador, viene apostando por una nueva generación de jugadores. Su equipo ha sido caracterizado por mostrar a muchas jóvenes figuras, como es el caso del joven Timothy Weah, delantero que juega en el Paris Saint-Germain.

El representativo de ‘Las barras y las estrellas’ ya sabe lo que es enfrentar a un rival de Sudamérica, pues la tarde de ayer chocaron ante Colombia. Si bien es cierto, se llevaron una derrota por 4-2, el juego mostrado por Estados Unidos hace pensar que muchas cosas buenas vienen a futuro y Perú será una nueva prueba a superar.

GUÍA DE CANALES PARA EL PERÚ vs ESTADOS UNIDOS EN VIVO ONLINE

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia: WatchESPN Australia

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: Movistar Deportes, Latina, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Estados Unidos: ESPN2, Univision Deportes, Univision NOW, UniMás

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

HORARIOS DEL PERÚ vs ESTADOS UNIDOS EN VIVO ONLINE

Perú: 6:00 a.m.

México: 6:00 a.m.

Argentina: 8:00 a.m.

Colombia: 6:00 a.m.

Ecuador: 6:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

Uruguay: 8:00 a.m.

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el PERÚ vs ESTADOS UNIDOS?

Si quieres seguir en Internet el Perú vs Estados Unidos, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.