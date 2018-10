Copa Sudamericana: Equipos cuartofinalistas se informaron sobre el uso del VAR

La Copa Sudamericana entró en la recta más difícil. Los cuartos de final del torneo comienzan este 23 de octubre y, como ya era de conocimiento público, el VAR se hará presente en los partidos a partir de esta etapa.

Es por eso que la Confederación Sudamericana de Fútbol se reunió con los presidentes de los clubes que participarán de esta fase: Bahía, Deportivo Cali, Paranaense, Nacional, Fluminense, Junior, Santa Fe, Defensa y Justicia. El objetivo de la junta fue para explicarles el uso de este sistema en los partidos.

El encargado de dar dicha charla fue Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL, para aclarar las cuatro únicas situaciones en donde el árbitro puede recurrir al vídeo arbitraje.

Los cuatro aspectos son:

- El gol ( posiciones adelantadas, balón fuera del campo previo al gol, falta del atacante en el gol o si el esférico pasó toda la línea o no-

-Decisiones en penales: Faltas cobradas erróneamente, penal no cobrado, balón fuera del campo antes de la jugada del penal entre las más comunes.

-Incidentes de tarjeta roja: Faltas no detectadas por el árbitro.

- Confusión de identidad: En caso el juez necesite del VAR para identificar a un jugador.

Además, no solo fue el único tema a informar. Gustavo Morelli, coordinador de seguridad de estadios de la CONMEBOL, mostró el plan de seguridad sobre el equipo arbitral y el sistema que es necesario para los partidos.

EL DATO:

El VAR fue usado por primera vez en Sudamérica el 31 de octubre del 2017 en el partido que disputaba River Plate vs Lanús en la final de la Copa Libertadores.