Zlatan Ibrahimovic podría convertirse en nuevo delantero del Real Madrid

Real Madrid podría tener un nuevo delantero de peso para la otra mitad de la temporada. Según aúnta 'COPE', Florentino Pérez está buscando un nuevo delantero que le solucione la falta de gol debido a que Karim Benzema no está cumpliendo con las expectativas que le han propuesto para esta temporada. El francés tiene apenas 4 goles en lo que va de la temporada y la 'Casa Blanca' no gana hace varios partidos. Además, sufre para anotar un gol. Marcelo, lateral izquierdo, fue el último que anotó para los madridistas, pero no alcanzó debido a que perdieron el partido ante Levante.

Ante esta falta de gol que tiene preocupados a todos en el Real Madrid, el presidente del equipo habría empezado a moverse y buscar un nuevo delantero. Se trata de Zlatan Ibrahimovic. ¿Es posible? Sí. El delantero de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer es del interés de Florentino Pérez y su costo no es tan elevado debido a su edad. Sigue vigente, es una de las figuras de la liga estadounidense y sus goles son maravillas que dan la vuelta al mundo.

La baja de Cristiano Ronaldo empezó a notarse en el cuadro español y esta temporada el Real Madrid apostó por otros atacantes como los son Karim Benzema, Mariano, Gareth Bale y Marco Asensio, pero hasta el momento ninguno de ellos han podido hacer olvidar lo hecho por el delantero portugués durante las últimas temporadas. Entre toda la plantilla, el equipo que es dirigido por Julen Lopetegui solo ha podido anotar 18 goles en 12 encuentros. Una cifra que preocupa a todos en la capital española.

Zlatan Ibrahimovic viene mostrando, a sus 37 años, un nivel increíble en la MLS. Es por eso que el Inter de Milán también lo tiene en la mira para lo que resta de la temporada. No caben dudas de que la categoría del delantero sueco es importante y ha trascendido en Europa durante años. Pasó por varios equipos y brilló en cada uno de ellos. Debutó en el Malmö para luego pasar por las filas del Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United y LA Galaxy. ¿Llegará a Chamartín?