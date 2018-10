Marcelo: "Todos los periodistas intentan hacer daño, igual es envidia porque no saben jugar al fútbol"

El Real Madrid ganó su duelo de Champions League frente al Viktoria Plzen. Pese a ello el equipo que dirige Julen Lopetegui dejó varias dudas en defensa sobre todo por el lado de Marcelo quien tuvo varios errores.

Ante esta situación, el lateral de la selección brasileña salió a dar la cara a la prensa y no se guardó nada: "Es duro cuando no ganas pero de crisis habláis vosotros que intentáis hacer daño a este vestuario, todos los periodistas intentáis hacer daño, igual es envidia porque no sabéis jugar al fútbol".

Además, el brasileño respaldó el trabajo que está realizando el técnico español cuando le preguntaron por él: ¿Lopetegui en el Camp Nou? Maravilloso, para mí está haciendo un trabajo estupendo".

Tras anotar el segundo gol para el equipo blanco, el brasileño celebró señalando el escudo del equipo por lo que se le preguntó sobre su futuro: "No he escuchado ninguna oferta, no hay nadie más madridista que yo".