Real Madrid vs Viktoria Plzen EN DIRECTO: Programación TV y Guía de canales [HORARIOS]

Los merengues del 'Real Madrid' necesitan como agua de una nueva victoria para posicionarse como líderes absolutos del grupo donde están. El cuadro que dirige técnicamente el español Julen Lopetegui, cayó sorpresivamente ante el CSKA de Moscú en la segunda fecha del grupo G.

Ahora tiene que ganar para poder comandar esta fase de la Champions League, un motivo para luchas sin perder el paso en este torneo que podría salvarle el año deportivo. Ojo que si se da una victoria de los visitantes sería prácticamente la carta de despido de Julen Lopetegui, esto sería una nueva bomba institucional en contra del Real Madrid.

Mientras que la visita, Viktoria Plzen llega en un excelente momento de forma física y deportiva, son los líderes del grupo con total autoridad porque sacado cuatro puntos de seis totales, y quieren buscar algo importante en su visita al siempre mítico, Estadio Santiago Bernabéu. La plantilla actual del sorpresivo Viktoria Plzen, es casi toda de nacionalidad checa. Su entrenador, Pavel Vrba, suele jugar con un esquema 4-2-3-1 y esto dará mucho trabajo al centro del campo de 'La Casa Blanca'.

El árbitro del partido será el Sr. Oren Grinfeld, quien tendrá la responsabilidad de mantener el orden dentro del cotejo. El veterano colegiado nacido en Israel, cuenta con 37 años de edad, ha debutado esta recién esta temporada en Champions League y por ende, va ser la primera ocasión en que pite para ambos conjuntos.

Roman Hubník and Pavel Vrba agree: "We have no fear but we do have a big respect. It doesn't matter that @realmadriden had bad results in past weeks, it's still a top team with the best players in the world."



MORE ➡️ https://t.co/BiiWovYOrG#fcvp #UCL @ChampionsLeague pic.twitter.com/hSgHA8zKzJ