Antonio Conte y la razón por la cual no llegará al Real Madrid

La llegada de Antonio Conte ya tenía fecha de presentación en el Real Madrid; sin embargo, a última hora se cayó debido a un inconveniente; el plantel de jugadores de la 'casa blanca' no quiere al italiano, según reveló el periodista de Sportmediaset en Deportes Cuatro.

Antonio Conte ya tenía cerrado su incorporación al Real Madrid. Las conversaciones con Florentino Pérez se dieron durante todo el día hasta que en la última surgió un problema. "No se han brindado los motivos de esto, pero los mismos no serían económicos. Conte podría haber entendido que no todo el vestuario del Madrid está a favor de su incorporación", revela el hombre de prensa.

Tras el baldazo de agua fría, Real Madrid le puso la puntería al entrenador español, Roberto Martínez, quien dirigió a la selección de Bélgica que llegó al tercer lugar del Mundial de Rusia.

Hoy el Real Madrid hará oficial la salida de Julen Lopetegui tras la goleada que le propinó el Barcelona en el Camp Nou (5-1) y le dará el equipo de forma interina a Santiago Solari quien dirigirá este miércoles ante el Melilla por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

EL DATO

Real Madrid marcha noveno en la liga Santander con 14 puntos, a 7 del líder, Barcelona.