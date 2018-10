Rayo Vallecano vs Leganes EN VIVO EN DIRECTO: con Luis Advíncula, día, fecha y hora del encuentro por la Copa del Rey

Rayo Vallecano vs Leganes se miden por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El cuadro de Madrid que tendrá en sus filas al lateral peruano, Luis Advíncula, busca olvidar la irregular campaña que realiza en la Liga Santander donde marcha en la zona de descenso. El partido será transmitido EN VIVO ONLINE por DIRECTV SPORTS y también puede ser seguido minuto a minuto por Líbero.pe.

Rayo Vallecano, inmerso en una grave crisis liguera, visita Butarque para medirse al Leganés en el estreno de ambos en la Copa del Rey, un torneo que recientemente ha tenido un significado muy especial para su entrenador, el argentino Mauricio Pellegrino.



PUEDES VER: Luis Advíncula y su genial corrida para el gol de Juan Ángel Pozo en Rayo Vallecano [VIDEO]

Rayo Vallecano llega a este partido inmerso en una grave crisis deportiva justificada en un pésimo rendimiento. Disputados diez partidos, es penúltimo de la clasificación con seis puntos, solo ha ganado un partido, precisamente contra el colista, el Huesca, y ha encajado veinte goles, lo que supone una media de dos tantos por encuentro.



Pese a este panorama como telón de fondo, Míchel ha dicho públicamente que la Copa del Rey "no es un marrón, sino una competición preciosa que será un aliciente para los que menos juegan".



De esta forma, el técnico madrileño presentará numerosas novedades en su once titular, empezando por la portería, en la que debutará el internacional macedonio Stolen Dimitrievski, y siguiendo por la defensa, en la que seguramente formen el veterano Chechu Dorado y el central uruguayo Emiliano Velázquez.



Hasta el mismo día del partido Míchel no dará la convocatoria, aunque ya ha avanzado que alguno de los cuatro canteranos -Morro, Manu Navarro, Mese y Sergio Moreno- que han entrenado en la previa podrían tener su oportunidad en Butarque.

Por su parte, Leganés revivirá una temporada más la ilusión copera después de que el pasado curso fuera capaz de alcanzar las semifinales tras eliminar al Real Madrid venciendo por 1-2 en el estadio Santiago Bernabéu.



En cuanto a Mauricio Pellegrino, el argentino accedió a la final de la competición hace dos temporadas cuando dirigía al Alavés. Solo el Barcelona, en el duelo por el título, evitó que lograran la que hubiera sido una gesta para un equipo por entonces recién ascendido.



Sin embargo todo aquello es pasado. La realidad actual es de momento distinta y el Leganés ve este cruce como una alternativa para desquitarse del complicado comienzo liguero que les ha llevado, como en el caso de su rival, a ocupar puestos de descenso.



Unos y otros se vieron las caras hace escasas fechas y sobre el mismo escenario en un enfrentamiento que terminó con triunfo para el conjunto local por un tanto a cero gracias al gol transformado por Guido Carrillo.



PUEDES VER: La Liga Santander 2018-19: resultados EN VIVO y tabla de posiciones de la jornada 10

El argentino, titular habitual, podría no salir de inicio en esta ocasión ya que se espera que la cita copera sea el contexto ideal para que puedan tener minutos y rodaje aquellos que menos han participado durante las primeras jornadas.



Es el caso del portero ucraniano Andryi Lunin, quien llegó el pasado verano cedido desde el Real Madrid y que aún no ha debutado. Este partido será el de sus estreno oficial en España tal como se confirmó en la rueda de prensa previa.



Se lo perderán sin embargo por problemas físicos los defensas Unai Bustinza y Ezequiel Muñoz, así como los extremos Alexander Szymanowski y José Manuel Arnáiz, que ya entrena junto a sus compañeros y en las próximas semanas se espera verle de nuevo en el terreno de juego.



ALINEACIONES POSIBLES LEGANÉS VS RAYO VALLECANO



Leganés: Lunin; Nyom, Omeruo, Tarín, Raúl García; Vesga, Recio; Rolan, Dani Ojeda, Eraso; En-Nesyri.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Chechu Dorado, Velázquez, Akieme; Embarba, Comesaña, Pozo, Bebé; Alex Alegría y Sergio Moreno.



Árbitro: Undiano Mallenco (colegio navarro)



Estadio: Butarque.

Hora: 14:30

TRANSMISIÓN HORARIOS DEL PARTIDO LEGANÉS VS RAYO VALLECANO

El partido entre Leganés vs Rayo Vallecano será transmitido por Directv Sports canal 612

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España beIN Sports MAX 2 LaLiga, Movistar+, beIN Sports Connect España

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes