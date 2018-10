Rivaldo critica a Santiago Solari afirmando que no tiene las condiciones para entrenar al Real Madrid

El ex jugador de Barcelona, Rivaldo, habló para 'Betfair' y dejó en claro varios puntos sobre la destitución de Julen Lopetegui como director técnico del Real Madrid. Sin embargo, sorprendió a todos al hablar de Santiago Solari, afirmando que el estratega argentino-español no está listo para ponerse el buzo de un equipo tan grande como lo es el cuadro merengue.

"Se quedará sólo uno o dos partidos, antes o después el Madrid llegará a un acuerdo con un nuevo entrenador. Por ahora, Solari es una buena opción, ya que conoce al club y los jugadores. Pero no creo que se vaya a quedar mucho tiempo porque aún no está listo", fueron las primeras palabras de Rivaldo, legendario ex jugador del Barcelona que fue campeón del mundo con Brasil.

Rivaldo quiso seguir hablando sobre el nuevo dueño -temporal- del banquillo de Real Madrid. Además, no dudó ni un solo segundo en comparar este hecho con lo que sucedió hace unos años con Zinedine Zidane y Rafael Benítez. Recordemos que es prácticamente lo mismo: destituyeron al entrenador del primer equipo y de inmediato el que asumió el cargo fue quien estaba dirigiendo al Castilla.

"A pesar de estar en la misma situación, no espero que se repita aquella transición con éxito. Con todo el respeto por el trabajo de Solari, no parece tener las condiciones, por el momento, para convertirse en entrenador oficial del Real Madrid", dijo el brasileño al respecto.

A pesar de que se manejan varios nombres para estar en el banquillo del Real Madrid en los próximos días de manera oficial, quiso hablar de Antonio Conte. "Un entrenador con disciplina podría ser útil, ya que quizás los jugadores se relajaron demasiado después de las últimas temporadas de éxitos", dijo Rivaldo que no se calló y afirmó también que Lopetegui se equivocó cuando decidió firmar con la 'Casa Blanca'.