Hijo de Jair Bolsonaro arremete contra Boca Juniors: "La Bombonera tiene mal olor"

El pasado domingo se desarrollaron las elecciones en Brasil y tuvo como ganador al polémico Jair Bolsonaro. Su hijo, Eduardo, como “líder de opinión” decidió dar una opinión sarcástica con respecto al partido de mañana miércoles entre Palmeiras y Boca Juniors por la Copa Libertadores.

Y es que el ‘verdao’ la tiene difícil debido a que cayó en Buenos Aires por un marcador de 2-0 tras dos goles de Darío Benedetto. Sin embargo, el primogénito del político de ultraderecha confía en que el club paulista de vuelta a la serie y clasifique a la gran final. Asimismo, despotricó contra La Bombonera y la calificó de “maloliente”.

“Soy hincha de Botafogo pero hincho por Palmeiras. No me gusta mucho La Bombonera, hay mal olor”, declaró el joven diputado brasileño en una entrevista radial con MDZol.com. Hay que mencionar que estas declaraciones las hizo riéndose y no pidió perdón ni dijo que se trataba de una broma.

Hay que destacar que aquellos fuertes comentarios del Eduardo Bolsonaro podría traer consecuencias en la política, ya que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, es un hincha acérrimo y declarado de Boca Juniors. Incluso fue el presidente 'xeneize' por más de 10 años, de 1995 hasta 2008.

EL DATO

Boca Juniors y Palmeiras chocan este miércoles en el Allianz Parque por semifinales de la Copa Libertadores 2018.