Selección Peruana: Diario AS propone a Ricardo Gareca la vuelta de Claudio Pizarro [VIDEO]

Los goles y Claudio Pizarro están siendo cosa de todos los partidos, en los últimos 3 encuentros el delantero peruano ha desatado una ola de elogios por su jerarquía a sus 40 años. Eso es algo anecdótico porque a cierta edad los futbolistas empiezan a pensar en el retiro o dejan su carrera profesional de una vez por todas, pero para 'El Bombardero' nada de eso importa ahora.

El Diario AS de España explicó en una columna de opinión planteada por el periodista Javier de Paz la siguiente pregunta. ¿Por qué no Pizarro volviendo a la Blanquirroja?, para después pasar a explicar en la perspectiva extranjera cómo se puede 'aprovechar' los dotes talentosos del ex capitán de la Selección Peruana.

Javier de Paz comienza con un detalle importante: 'Claudio Pizarro dejó el fútbol peruano hace casi 20 años y la última semana significó en 'El Bombardero de los Andes' que está para algo más que homenajes y minutos de la basura (los adicionales o descuentos)'. Continuando a reafirmar su pregunta principal ¿Por qué no volver a llamarle para la Blanquirroja?

El periodista español del Diario AS explicó los últimos días de Claudio Pizarro en la Bundesliga: "Pizarro ha hecho tres goles en tres partidos. Dos de ellos en Bundesliga, escribiendo su nombre con letras de oro al ser el primero en hacer dos seguidos habiendo cumplido los cuarenta en el campeonato alemán", enfatizando que los últimos dos goles fueron saliendo desde la banca de suplentes.

Aquí es donde podría iniciar la polémica, cuando menciona al entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca: "Gareca sigue apostando por llamar a Farfán, quien no ha logrado ver puerta este año en Rusia, Yordy Reyna, con un gol en los dos últimos meses, o Andy Polo, cuyo único tanto con la selección data de 2016".

Señalando que una posible jubilación de Claudio Pizarro sería totalmente descabellado, pues el sueño de 'El Conquistador' pasa por seguir en alto rendimiento en la Bundesliga: "Claudio Pizarro cumplió 40 primaveras, sí, pero su capacidad para mandar balones a la red sigue intacta. Y eso Gareca debería de empezar a valorarlo".

EL DATO:

Claudio Pizarro mantiene el récord de 'Máximo goleador extranjero de la Bundesliga'.