Sebastián Abreu reveló aquella mítica historia del penal pateado a Ghana en el Mundial Sudáfrica 2010 [VIDEO]

Es muy difícil que los amantes del fútbol olviden uno de los momentos más inolvidables que pudo brindarnos un Mundial. Este encuentro sucedió el 2 de julio del año 2010 en la ciudad de Johannesburgo, durante el desarrollo de la Copa del Mundo Sudáfrica.

Aquel certamen nos había encandilado por un encuentro entre Paraguay y España. La eliminación de la Albirroja suponía la única presencia sudamericana en cuartos de final pues previamente habían sido eliminados Brasil a manos de Holanda y Argentina por Alemania.

Pero al frente tenía a la durísima Ghana que con su juego físico y rudo había dejado en el camino a Estados Unidos en los octavos de final. Incluso se adelantaron en el marcador con anotación de Muntari, sin embargo, una genialidad de Diego Forlán obligó a la definición por penales. Esto coludido con el error de Asamoah Gyan en la última jugada de los dos tiempos suplementarios: el penal tras la mano y expulsión de Luis Suárez.

"Hay cosas que uno no se sabe que si están predestinados. Cuando me toca hacer el gol para clasificar al Mundial contra Costa Rica en el repechaje, en las notas en cancha, me dicen si era el momento que esperaba. Respondí que era muy lindo, pero hay algo más que me está esperando", detalló en Fox Sports.

"Juego el primer partido del Mundial (de Sudáfrica 2010) ante Francia y juego 15 minutos, pero después ni caliento. El preparador físico me decía 'tranquilo loco, que es decisión del Maestro (Tabarez)'. Segundo partido nada, tercer partido nada, bueno, dije, he venido a pasear", añadió.

"En la previa del partido donde se hacía la táctica y los detalles finales, el 'Maestro' ordenó que hagamos un simulación de tanda de penales. Cada uno pateó tres: yo los fallé todos. Estaba con la cabeza hecha m&$#@", reveló

"Cuando veo que me llaman para calentar para jugar ante Ghana digo 'Upa, me sacaron de las polillas'. Juego el alargue, viene el penal que choca en el palo y le digo a la banda 'está para nosotros, si el tipo erró al minuto 120 es porque es una señal'", señaló.

"Viene la definición de penales y el Maestro dice 'Forlán, Scotti, Abreu, Victorino y Pereira'. Y digo 'no, tercero no'. Entonces me le acerco al Maestro y le digo' Maestro, ¿no me deja el quinto? tengo un presentimiento que lo liquido yo'", concluyó.

Uruguay pasó de ronda y se enfrentó en semifinales ante Holanda, con quién cayó por 3-2.