¿Por qué la convocatoria de la Selección de Uruguay afectaría a la final de la Copa Libertadores?

La programación de la fecha FIFA y las finales de la Copa Libertadores tendrán un cruce de data que podría afectar a Boca Juniors, River Plate o la Selección de Uruguay. Y es que, el equipo 'charrúa' tiene a dos de sus elementos jugando en los clubes protagonistas del clásico argentino, sin embargo a pesar de sus esfuerzos no podrían convocarlos.

La Selección de Uruguay enfrentará a Brasil y Francia, el 16 y 20 de noviembre, respectivamente, mientras que la final histórica del torneo más importante del continente se jugará el 10 y 24, es decir, los jugadores charrúas que integren uno de los equipos 'gauchos' no estarán en ambas competencias.

Con el fin de ver a Boca Juniors y River Plate con todas sus piezas, la AFA pidió la intervención de la Conmebol para solicitar a las selecciones sudamericanas la exclusión de los 'xeneizes' y 'millonarios' para no ver afectado el superclásico, sin embargo, uno de los asistentes del estratega Óscar Tabárez reveló que tienen la intención de considerar a Nahitan Nández de Boca Juniors y Camilo Mayada de River Plate.

"Que no se respete el calendario FIFA nos dificulta. Nos pone en una situación difícil donde vamos a tener que decidir. De cualquier manera, los futbolistas que puedan estar afectados a esos dos partidos finales de Copa Libertadores tienen la posibilidad de llegar en tiempo y forma al segundo partido, que es el que estaría distorsionado por la concurrencia a la selección", manifestó Celso Otero a Sport 890 de Uruguay.

Aunque, por otro lado aseguró que de ser notificado por la Conmebol, acararán la orden a pesar de estar en contra. "Puede actuar como la FIFA en las finales de Champions y autorizar a los clubes a no ceder a los jugadores a las convocatorias de sus selecciones. La facultad la tiene, no sabemos si la va a ejercer o no. Y si lo hace, no podemos oponernos", sentenció.