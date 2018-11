Luis Suárez sobre su reemplazo: “Que el Barcelona busque un nueve es normal, por mi edad”

Tras ser figura del último clásico español con un triplete de ensueño, Luis Suárez se refirió al gran momento que atraviesa con Barcelona, donde se ubica como uno de los referentes, aunque reconoce que, por sus 31 años, este momento no durará.

El ‘Pistolero’ Suárez manifestó que disfruta de la racha positiva del club ‘azulgrana’, sin embargo, confesó que no le sorprende que busquen al que sería su reemplazante, pues con 31 años su partida no es lejana.

“Que en Barcelona busquen un nueve es normal. Yo ya tengo 31 años”, enfatizó Suárez a ‘Radio de Uruguay Sport 890’, dejando en claro que las constantes críticas que recibió no influyeron en el desarrollo de su carrera, además explicó lo que pasó al inicio de la temporada cuando no estaba en su mejor estado físico.

“Uno es profesional y al saber dónde está hoy en día tiene que convivir con la crítica y ser autocrítico cuando no está bien. Cuando me dijeron que estaba gordo y pasado de forma fue en un partido de Supercopa de España con Sevilla. Había empezado a entrenar un martes y jugamos un sábado. Obviamente iba a estar lento y gordo si venía de un mes de vacaciones después del Mundial”, declaró.

Asimismo, el delantero 'charrúa' aseveró que, así como los comentarios negativos no afectan su desempeño, los elogios tampoco influyen en el lado emocional, pues considera que es parte de lo que debe sobrellevar.

“En los últimos partidos, sacando los tres goles al Real Madrid, me venía sintiendo cómodo en el sentido de que sentido de que venía ayudando al equipo y me sentía cómodo y contento. Eso te hace sentir tranquilo. Después de hacer goles o no, es un tema aparte. Siempre hay que convivir con la crítica y tampoco tengo que pensar que soy el mejor del mundo ahora con los elogios”, sentenció Luis Suárez.

EL DATO

En las 10 fechas jugadas de la Liga Santander, Luis Suárez anotó 7 goles.