Cristiano Ronaldo reveló qué le dijo a Gonzalo Higuaín tras ser expulsado y perder el control

El delantero portugués Cristiano Ronaldo brindó detalles de lo que le dijo a Gonzalo Higuaín luego de que este fue expulsado durante el Juventus vs AC Milan.



En diálogo con Sky Sport, Cristiano Ronaldo reveló que dio palabras de apoyo a su excompañero, pero que este reaccionó de una forma desmedida.

"Le dije que no exagerara sus protestas, que podía tener una sanción mayor. Estaba muy nervioso, aunque es entendible", señaló.



Pese a ser empujado por Higuaín, Cristiano Ronaldo aseguró que siempre veló por el argentino, al punto de que buscaba que no reaccione mal contra el árbitro para que no le den una fuerte suspensión.

"Le decía de no pasarse con el árbitro, no quería que le sancionaran. Él estaba muy nervioso, estaba perdiendo, pero no hizo nada malo y espero que no llegue a una sanción dura", manifestó.



Higuaín tuvo un partido para el olvido en el Juventus vs AC Milan, en donde perdió un penal, fue expulsado y luego perdió el control, llegando a empujar a varios jugadores.