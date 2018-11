Juventus vs AC Milan EN VIVO ONLINE por RAI TV: Cristiano e Higuaín se enfrentan por la Serie A

La Juventus se verá las caras este domingo ante el AC Milan por la jornada 11 de la Serie A. El cotejo arrancará desde las 2:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVOpor RAI TV y Serie A Pass Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de Libero.pe

Con Cristiano Ronaldo desde el vamos, la 'Vecchia Signora' saldrá por un nuevo festejo en la liga italiana y, además, borrar la imagen que dejaron a mitad de semana por la Champions League. Mientras que, el cuadro 'rossonero' buscará volver a meterse en la lucha por el título.

La Juventus, líder en la Serie A, está decidido a levantar cabeza tras perder 1-2 ante el Manchester United, en Turín, por la fase de grupos de la Champions. El DT Massimiliano Allegri mandará un equipo ofensivo con la consigna de encajar su sexta victoria de visita.

Cristiano, quien viene de anotarle al United, es el llamado a dejar su firma personal en el San Siro. El 'Comandante' se apoyará en Mario Mandžukić por todo el frente de ataque. Allegri recupera a Douglas Costa, quien arrastraba una lesión. Los 'bianconeros' saldrán con todo.

De otro lado, el AC Milan pretende hacer respetar la casa con la finalidad de volver a meterse en la lucha por el título. Los 'rossoneros' quieren acortar la diferencia a 7 puntos con respecto a la 'Vecchia Signora', que suma 31 unidades.

Pipita is back in the squad list for the home clash against @juventusfc

I convocati per la supersfida di #SerieATIM a San Siro: torna @G_Higuain #MilanJuve pic.twitter.com/19LBJEFvvy