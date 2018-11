Marco Asensio: "Yo no tengo que tirar del carro del Real Madrid" [VIDEO]

Real Madrid se encuentra en el ojo de la tormenta tras un bajo inicio en la Liga Santander 2018/19. Tras la llegada de Santiago Solari como nuevo técnico, los 'merengues' van recuperándose en la tabla y alcanzando a los líderes. Ante el momento que pasa el vigente campeón de la Liga, Marco Asensio fue consultado sobre el cambio en el banquillo, que dio inicio a un giro de 180 grados.

"El fútbol ha sido injusto con Lopetegui, en los momentos clave no hemos tenido el acierto o suerte... no sé cómo llamarlo. Es una situación complicada para él y su cuerpo técnico por lo que pasó en la Selección. No han tenido esa pizca de suerte. Les queda una larga carrera y el fútbol les va a devolver esa suerte", declaró Asensio para 'Vamos de 'Movistar'.

El '20' de los 'merengues' también minimizó el mal momento que estaban pasando tras perder 4 partidos de 12 y cargó contra los veteranos del Real Madrid. "Tampoco lo veo como una crisis. Yo no tengo que ser el que tiene que tirar del carro en el club. Hay otros jugadores que llevan más años en el club, más experimentados, que tienen un estatus mayor al mío y son ellos los que tienen que tirar del carro".

Finalmente puso paños fríos sobre su rendimiento en las últimas semanas. "Ahora estoy teniendo menos protagonismo pero las valoraciones las haremos a final de temporada. Hay algunas críticas que no son justas pero ya sabemos cómo funciona aquí el periodismo. No quiero incluir a todos pero hay críticas que van a hacer daño".