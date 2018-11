Perú vs Ecuador: Cristian Benavente 'es un talento para admirar' dice prensa norteña [VIDEO]

La importancia de Cristian Benavente en el plantel que conformó ahora Ricardo Gareca traspasa fronteras porque desde Ecuador los comentarios son uno solo, el futbolista que hoy llega en pleno rendimiento desde la Liga Belga tiene la chapa de 'figura' para este duelo del jueves 15 de noviembre ante el combinado del Bolillo Gómez.

Uno de los programas de radio más importantes del país vecino tuvo mención clara sobre la Selección Peruana: "Ecuador juega en Lima frente a la Selección Peruana y ha estado entrenando el equipo ecuatoriano en esta segunda práctica que tuvo el día de hoy, poco a poco se va alineando cuál es el equipo del Bolillo Gómez".

Donde también hicieron mención de 'Aladino', Christian Cueva que no está convocado para conducir al equipo de 'El Flaco' Gareca por un tema netamente técnico y personal del DT Argentino: "Que de los jugadores más importantes en esta selección (la peruana), no estará Christian Cueva pero no ahora, desde hace rato viene atravesando un problema de lesión y no ha sido considerado por el Técnico Ricardo Gareca".

Aquí es donde empieza el momento de 'destacar' al jugador más importante, como es Cristian Benavente según periodistas ecuatorianos: "Estará en su reemplazo Cristian Benavente, un delantero con grandes condiciones que podría estar haciendo dupla con el mismo Cueva, pero en esta ocasión Perú con un gran plantel sacará lo mejor de sí. Buen jugador es Benavente ah, es un joven delantero que aquí lo vimos cuando vino a jugar campeonatos de divisiones menores en el Ecuador".

Aunque también un punto de conversación fue el destacado proceso de Perú después del Mundial: "Lo de Perú en cuanto a partidos en la fecha FIFA ha sido de la siguiente manera, en la primera Fecha FIFA jugó contra Holanda allá e hizo un partidazo, iba ganando 1-0 pero terminó perdiendo por 2-1 al final. No mereció perder el equipo peruano, vi algo de ese partido".

Enfocándose muy bien en la categoría de rivales que escogió Ricardo Gareca: "Luego en el segundo partido jugó con Alemania, allá en territorio alemán, iba ganando 1-0 pero terminó perdiendo 2-1, pero pudo haberse puesto 2-0 y hasta 3-0 les cuento. En la fecha Fifa anterior ganó 3-0 a Chile en Estados Unidos, y después 1-1 con la Selección de allá, eso es lo que ha hecho Perú hasta el momento con rivales complicados".

Dándole una crítica durísima a Selección de Ecuador debido a que no han trabajado bien estas últimas fechas, donde sus Amistosos Internacionales fueron prácticamente paupérrimos: "No vamos a comparar los rivales que tuvo Perú con los que se enfrentó Ecuador ¿no? Jamaica, Guatemala, Catar y Omán. Así y todo imagínese, los resultados que tuvimos (negativos)".

EL DATO:

Cristian Benavente no fue considerado para los duelos ante Chile y Estados Unidos por lesión.