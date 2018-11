Christian Cueva no fue convocado para los duelos ante Ecuador y Costa Rica por indisciplina [VIDEO]

Abre la conversación sobre el polémico tema el ex jugador de Sporting Cristal y hoy panelista del programa de la cadena internacional, Julinho. Quien cataloga esta información de 'Bombástica' y señala al periodista deportivo peruano como principal fuente o autor informativo, Peter Arévalo. Así es como se empieza a detallar el tema sobre Christian Cueva y esta teórica indisciplina que lo habría sacado de la Selección Peruana.

"Si bien abrimos el programa con sonrisas y aplausos porque el contenido del programa da para eso, hay un tema que no podemos dejar pasar. Porque es un tema que ya aparentemente va cobrando más fuerza, y ya deja de ser un rumor", señala Peter Arévalo como apertura de su información sobre el volante creativo del Krasnodar de Rusia.

Es Eddie Fleischman quien lo secunda a Peter Arévalo y brinda más detalles aún: "La semana pasada era un rumor, cuando lo tocamos tangencialmente". Cosa que sirvió para que el narrador deportivo siga siendo específico en su información: "Aparentemente y siempre en condicional, lo de Christian Cueva no es una decisión técnica, no es una decisión que pase por darle oportunidad a otros jugadores. Esto aparentemente ha sido por un tema de disciplina, o de indisciplina mejor dicho".

El momento más caliente de la noche arranca cuando se cuestiona esta decisión y se da pie a que Christian Cueva podría no ser convocado por diversas fechas, esto debido a el malestar notorio de 'El Tigre' sobre el futbolista ex Alianza Lima. Además, Arévalo refuerza su información con el agregado de 'la salida de un miembro del cuerpo de seguridad de la selección', llámese encargado o responsable de que todo esté en orden.

Es Eddie Fleischman quien recalca una información pasada: "Por eso cuando yo hablé la semana pasada de temas NO TÉCNICOS en la decisión de Gareca, yo recordaba lo que había pasado con Zambrano, él (Ricardo Gareca) se había disgustado por las actitudes del central, como también el caso de Advíncula y Jefferson Farfán lo mismo. Todos ellos tuvieron que esperar muchos meses".

Julio César Uribe con una visión más de director técnico apuntó: "Depende de la secuencia de los acontecimientos, si es la primera vez (indisciplina), llamas a derecho, conversar, dialogar, tomas la decisión de Ricardo que es correcta. Pero la que no considero así es no haber dicho la verdad, esa es la parte que no estoy de acuerdo, porque al final cometió un error, es indisciplina y mencionó que no lo llamo por indisciplina".

EL DATO:

Christian Cueva tuvo problemas parecidos en Alianza Lima, cuando el director técnico era Guillermo Sanguinetti.