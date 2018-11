Selección Peruana: ¿Aquino o Tapia? Gareca ya tiene a su elegido

A raíz del ascendente nivel de Pedro Aquino y la poca actividad de Renato Tapia en el Feyernood de Holanda, nuestro país entró en un debate que al parecer no tendrá fin. ¿Quién debe ser el segundo volante mixto en la selección? Nos preguntamos todos.

Bueno, ante Costa Rica todo indica que el elegido nuevamente será Tapia. Sí, a pesar en su club holandés no tiene continuidad y cuando juega no pasa de los cincos minutos, para Gareca es titular siempre. Su único objetivo que juegue y agarre más confianza cada vez que venga por la ‘blanquirroja’.

Ayer justamente hizo eso el ‘Tigre’ en la Videna. Lo puso en el once que arrancará mañana en Arequipa.

Otra de las razones que favorece a Tapia es la lesión muscular de Aquino después de la derrota con Ecuador. El hombre del León no participó de las prácticas el último sábado y recién ayer entrenó con normalidad, mientras que el ‘capitán del futuro’ hasta jugó un día antes el amistoso con la Sub 18.

Por ello está todo claro de cara al compromiso en la ‘Ciudad Blanca’. Nuevamente Tapia irá desde el ‘vamos’ y Aquino esperará su oportunidad en el banco. Guste o no, es la decisión de Gareca y para que la cambie es casi imposible. Solo un milagro lo haría.