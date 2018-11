Los jugadores que buscarán su revancha ante Costa Rica en Arequipa

Ecuador ya es historia en la Videna, pero en el tintero todavía quedan preguntas. Todos tenemos días malos, todos nos equivocamos alguna vez en la vida mientras buscamos la perfección, pero ¿qué pasó con la Selección Peruana? ¿Por qué ese cambio tan radical en el nivel de juego?

Las heridas de la derrota del último jueves todavía no cicatrizan. La intención de estas líneas no es poner el dedo en la llaga. El análisis es válido. Varios jugadores, y los vamos a mencionar con nombre propio, no rindieron lo esperado.

Luis Advíncula: Le ganó el duelo a Jefferson Montero en el primer tiempo. En la segunda mitad, ingresó Ayrton Preciado por Montero y complicó demasiado al lateral del Rayo Vallecano. En el segundo gol, Lucho lo persigue hasta la media luna y deja su lado libre para que Enner Valencia entre como una gacela y decrete el 2-0 final.

Renato Tapia: La falta de continuidad en Feyenoord está pasándole factura. Se tomaba una pausa de más con la pelota, sus servicios no eran precisos y tampoco sumó en ataque como en otras oportunidades. Cuidado que Pedro Aquino le está haciendo sombra desde el Mundial.

Raúl Ruidíaz: “La Pulga” no tuvo espacios. La pelota no le llegó limpia como en el Seattle Sounders. Además, enfrentar a los defensas ecuatorianos con su metro sesenta y nueve de estatura, es como ir a la guerra con un tenedor.

Felizmente el fútbol tiene revanchas y este 20 de noviembre, en Arequipa ante Costa Rica, hay una oportunidad para lavarse la cara.