¡Atención, Alianza! U. Católica de Ecuador sorprende a hinchas con noticia de última hora

Luego del partido Alianza Lima vs Ayacucho FC, el equipo de Néstor Gorosito tendrá una dura prueba de fuego en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria cuando reciba a la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En ese contexto, el cuadro ecuatoriano quedó listo para enfrentar a los blanquiazules, pues ya no tienen compromisos pendientes antes de visitar Matute. Y es que recientemente disputaron un encuentro por la Primera División de la liga local ante Orense, dejando como resultado un empate 1-1.

¿Qué noticia conocieron los hinchas sobre la U. Católica de Ecuador?

U. Católica y Orense se repartieron los puntos

Con este resultado por la fecha 24 del fútbol ecuatoriano, la Universidad Católica, que no guardó a sus titulares, puso en riesgo su posición en el hexagonal. Ahora quedó enfocado en el partido ante Alianza Lima por Copa Sudamericana este miércoles 13 de agosto.

Con gol de Byron Palacios a los 59 minutos, el próximo rival de los blanquiazules solo logró la igualdad, pese a que Orense se quedó con 10 jugadores. A falta de seis fechas para que finalice la primera fase del campeonato en Ecuador, la ‘Chatoleí’ está un punto por encima de la zona que lo aleja del hexagonal por el título.

Próximo partido de U. Católica de Ecuador

Luego del empate con Orense por el campeonato local, la Universidad Católica de Ecuador enfrentará a Alianza Lima en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, este miércoles 13 de agosto.