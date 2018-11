Diego Guastavino recibe duras críticas tras fallar penal decisivo para Independiente Santa Fe [VIDEO]

Los cuartos de final de la definición por el Torneo Clausura en el campeonato colombiano dejó como saldo a dos ex campeones del fútbol peruano eliminados: Diego Guastavino (Universitario) y Guillermo Sanguinetti (Alianza Lima).

El 'Guasta' quién llegó como flamante refuerzo para el cuadro santafesino - a pesar de sus 34 años - fue determinante en la eliminación de su equipo en la fase definitoria: erró desde los doce pasos en el duelo de penales que sostuvo ante Deportes Tolima.

Esto le devino sendas críticas por parte del equipo que transmitió el encuentro. "(Tras errar el penal) Y eso que el fuerte de Guastavino es ese (patear pelotas quietas). Guastavino entregando no lo hace bien, es un jugador de 40-45 minutos. Ya al minuto 50 no tiene aire. No es el ideal para generar juego. Lo que mejor sabe hacer es pegarle a la pelota quieta y mire, los médicos también se mueren amigos".

A pesar de todo ello, los números del uruguayo no fueron del todo malos: jugó 15 partidos de Liga en donde fue titular en 10. Anotó 5 goles y brindó 5 asistencias. No obstante, eso no alcanzó para lograr el título. Aún está en duda si continuará en la plantilla colombiana.