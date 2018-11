Paraguay vs Sudáfrica EN VIVO en amistoso internacional por Fecha FIFA

La escuadra de Paraguay visitará este martes 20 de noviembre al conjunto de Sudáfrica en el Estadio Moses Mabhida en Durban a las 12:00 horas (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING en un amistoso internacional, la cuál será transmitida por beIN Sports y Bet365.

El encuentro que sostendrá la 'Albirroja' será el estreno del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quién desde su llegada no ha dejado de ser controvertido debido a la presunta posibilidad de su renuncia para llegar a la selección de su país. No obstante, este panorama no ha distraído al 'Profesor'.

Osorio asumió las riendas de Paraguay en septiembre y desde hace una semana se encuentran instalados en la ciudad de Durban, lugar donde se realizará el amistoso internacional ante la selección de Sudáfrica.

Paraguay acumula once amistosos sin conocer la victoria: en el último choque - desarrollado en junio en Austria - cayó estrepitosamente ante Japón por 4-2. El estratega 'colocho' ha reconocido que los amistosos que enfrentarán serán utilizados como banco de prueba con miras a la Copa América Brasil 2019.

Dicho certamen será la prueba de fuego para encontrar a la base del plantel que busca luchar la ansiada clasificación hacia el Mundial de Catar 2022. En principio, Sudáfrica parece ser un rival accesible para los visitantes, sin embargo, viene de igualar 1-1 ante la poderosa Nigeria.

