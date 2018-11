Estados Unidos vs Italia EN VIVO: chocan en amistoso internacional por fecha FIFA

Estados Unidos e Italia chocarán este martes por la tarde (2:45 p.m. / hora peruana) en el Cristal Arena de Genk, Bélgica en un amistoso internacional por fecha FIFA. El partido lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO vía la señal de DirecTV Sports. Por si no tienes el canal contratado, podrás seguir las incidencias a través del minuto a minuto que te ofrecerá Líbero desde su web.

El conjunto europeo llega a este partido luego de igualar sin goles ante Portugal por la Liga de Naciones de la UEFA. El conjunto que es dirigido por Roberto Mancini contará con todo su plantel para enfrentar a un Estados Unidos que llega golpeado de su último amistoso internacional.

La #maglia 👕 della 💯ª presenza in #Nazionale 🇮🇹 di Giorgio #Chiellini all’asta per la ricerca contro il #cancro . ℹ️ Info 👉🏻 https://t.co/d0uak7bxPF @chiellini @AIRC_it pic.twitter.com/RVzWQwgh0s

Los norteamericanos llegan a Bélgica luego de caer goleados en Inglaterra en lo que fue la despedida de Wayne Rooney visitiendo la camiseta de 'Los Tres Leones'. La expectativa está en Timothy Weah, delantero del Paris Saint-Germain que hasta el momento no ha podido mostrar su mejor versión con la camiseta de EE.UU..

La última vez que las selecciones de Estados Unidos e Italia se enfrentaron en un amistoso internacional fue hace seis años. En febrero de 2012 jugaron y el triunfo fue para los norteamericanos por la mínima diferencia con un tanto de Dempsey en la segunda mitad.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Italia. La 'Azurri' tiene una cuota de 1.56 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.85, mientras que el triunfo de Estados Unidos está en 5.95. Habla, ¿le metes?

Temps dropping, motivation rising. 🌡❄️

Chilly first day of training in Belgium! pic.twitter.com/XldniyvDI5