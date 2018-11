Cavani y el inesperado comentario que hizo sobre la controversia con Neymar

Luego del partido aparte que disputaron Edison Cavani y Neymar en el amistoso de Brasil y Uruguay, el ‘Matador’ explicó las circunstancias en las que se inició la pelea e intentó poner paños fríos para dejar al olvido la discusión en la que se enfrascó con su compañero del PSG.

"Son cosas que pasan en el fútbol. Somos amigos, hermanos. Pero quieres ganar y defender a tu selección. No hice nada, no lo toqué, fui a verlo y le dije que no lo había tocado, solo eso. A nadie le gusta perder, no hay partido amistoso, por eso que algunas personas se enojaron. Hubo tensión pero cuando se terminó el partido, todos recuperamos la tranquilidad", explicó el delantero. .

Además, el ‘charrúa’ se refirió al tridente que conforma junto a Neymar y Kylian Mbappé en las filas del París Saint-Germain, así como lo que debe pasar para cambiar el panorama del equipo, que en los últimos dos partidos de la Champions League no ha podido sumar.

"Creo que el trabajo de todos los días poco a poco tendrá éxito. Todos lograremos entender qué es lo mejor y qué se puede hacer por el equipo para tener éxito juntos. Hay que poner las cualidades individuales al servicio del equipo. Así podremos hacer grandes cosas. Tan pronto como entendamos eso, podremos hacer muchas cosas, porque así no podemos seguir", dijo.

En cuanto al entrenador Thomas Tuchel manifestó que "tenemos tres jugadores que son técnicamente importantes y es normal que todos queramos marcar. El rol del entrenador es conectar a sus jugadores en ataque, y también con la defensa. Thomas habla con nosotros constantemente. A veces lo logra que tengamos el funcionamiento que desea, pero creo que no es fácil", sentenció Edinson Cavani.