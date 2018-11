Sergio Busquets reveló cuánto tiempo le queda en el Barcelona

Son pocos los jugadores que se mantienen en la actual plantilla del Barcelona de equipo de Pep Guardiola que ganó el sextete en el 2009. Ellos son Lionel Messi, Gerard Piqué y Sergio Busquets.

A propósito del volante de 30 años, hoy cumplió 500 partidos con el club de toda su vida. Y fue en el empate 1-1 ante el Atlético en el Wanda Metropolitano, que mantiene al equipo catalán como líder de la Liga Santander.

"La cifra de 500 partidos es bonita, me quedan fuerzas para seguir unos cuantos años más, no sé si serán dos o tres", detalló Busquets en 'Movistar +'.

En esa misma línea, 'Busi' mostró su orgullo por alcanzar dicha cifra con el Barcelona. "No me gustaría alargar mucho pero me veo con fuerzas. Ojalá pueda sumar más partidos porque es espectacular desde hace once años y puede seguir sumando con este club", concluyó.

Sergio Busquets debutó en el Barcelona en el 2008 bajo las órdenes de Pep Guardiola, que lo había dirigido en el Barcelona B durante la campaña pasada. No le costó mucho volverse titular indiscutible y hoy es historia viva del club catalán.

EL DATO:

Sergio Busquets fue considerado como el mejor jugador del Barcelona por Diego Simeone.