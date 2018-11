"Al final tiene que salir Florentino a marcar goles"

La novela Cristiano Ronaldo y Real Madrid aún no acaba, a pesar que el delantero luso brilla con sus goles con camiseta de la Juventus. Sin embargo, esta vez, el peluquero de ‘CR7’ arremetió en su cuenta de Instagram contra Florentino Pérez por la ‘sequía de goles’.

“Cada vez se le echa más de menos a Cristiano. Veo que al final tiene que salir Florentino a marcar los goles”, disparó Miguel Siero en su cuenta de Instagram. El mensaje del barbero estaba acompañado de una fotografía suya junto al delantero de la Juventus.

Hace unas semanas, el peluquero de Cristiano, Marco Asensio y Luka Modric señaló que "No sé... Pero creo que nos vamos a acordar mucho mucho mucho de Cristiano. Ojalá me equivoque pero no veo color...".

Sin embargo, el luso evitar tener cualquier tipo de contacto con el presidente del Real Madrid. Cristiano sigue dolido por la forma en que se dio su salida del Real Madrid. Es más, en algún momento confesó que solo lo veían que un ‘negocio’

DATO:

En esta temporada, Real Madrid ha anotado 20 goles, pero también ha encajado 19 tantos.