César Luis Menotti: "El hincha de Boca Juniors no va a ser feliz, el trofeo se gana en el cancha"

Conocida la postura de Boca Juniors de exigir el título de la Copa Libertadores, son varias las personalidades del fútbol que opinaron al respecto, por ejemplo, el mítico entrenador argentino César Luis Menotti.

El estratega campeón en Argentina 1978, es partidario que el conjunto 'xeneize' enfrente a River Plate y conquiste el campeonato en el césped, no a través de reclamos.

"El hincha de Boca no va a ser feliz si le dan la Copa en el escritorio. A mí no me gusta que me regalen ningún trofeo, el trofeo se gana dentro de la cancha", dijo el popular 'Flaco', a quien le resulta inverosímil que en Buenos Aires no se pueda organizar la final de la Copa Libertadores.

"No puedo creer que se diga que Argentina no puede garantizar un partido entre River y Boca, me parece absurdo.Sugeriría que se junten los dos entrenadores, los presidentes de ambos clubes, la AFA y alguien que entienda un poco de seguridad", agregó César Luis Menotti.

Finalmente, el DT de 80 años tampoco comparte la decisión de la Conmebol de cambiar la sede del partido de vuelta entre 'boquenses' y 'millonarios'.

"El partido se debería jugar en el Monumental. Sería una lástima que los jugadores tengan que viajar afuera a jugar el partido. Hay que ser respetuoso con la gente que estaba en la cancha, ellos no pueden ir a Miami o a no sé donde... Si sancionan la cancha de River, que se juegue en Vélez o en Avellaneda”.

EL DATO

El primer asalto de la final, disputado en La Bombonera el pasado 11 de noviembre, había quedado 2-2.