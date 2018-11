Presidente de River Plate arremete contra Angelici: "Me diste tu palabra, ven a jugar ya" [VIDEO]

“Me da vergüenza de este papelón”, fueron las palabras de Rodolfo D’Onofrio sobre la actitud del presidente de Boca Juniors de querer ganar la Copa Libertadores a pesar que firmaron un acuerdo para disputar la final en igualdad de condiciones. “Me diste tu palabra, ven a jugar ya”, disparó el presidente de River Plate.

En seguida, el presidente de River Plate invitó a Boca a jugar de una vez la final de la Copa Libertadores. "No inventes más nada. No sigas generando páginas de abogado que de nada sirven. Basta de la vergüenza y el papelón, el mundo nos está mirando. Siento un dolor inmenso. Lleguemos a un acuerdo lo más rápido posible".

Además, D’Onofrio señaló que Boca Juniors puede campeonar porque River no es invencible."Nunca pensé que Boca iba a pedir los puntos. Angelici no respetó el acuerdo que firmamos. Está claro que Boca no quiere jugar. Créanme que nos pueden ganar. No somos tan buenos, nos pueden ganar".

Finalmente, el presidente hizo un llamado al plantel de Boca Juniors para que decida jugar. “A los jugador de Boca les digo: Ustedes han sufrido más que nadie, pero alguien nos abandonó. Alguien no dio lo que se necesitaba (seguridad). Por eso, como presidente de River le dijo a Boca: postergamos el partido hasta cuando ustedes quieran”.

El presidente de River Plate aseguró que están luchando para que la final River vs Boca se juegue en Argentina porque han hecho un gasto enorme, además que tendrían que volver el dinero de las entradas.