VIRAL: Macaulay Culkin abre votaciones en redes sociales para cambiarse de nombre

Como cada año en vísperas de Navidad, más de uno recuerda las clásicas películas que se emiten en diciembre, entre ellas 'Mi pobre angelito' protagonizada por Macaulay Culkin, el actor estadounidense que es ahora todo un influencer en las redes sociales.

Lejos de las producciones cinematográficas y alejado de su conocida adicción a las drogas, Culkin hoy en día incursiona en el mundo de las plataformas online. El actor de películas como 'Mi niña' y 'Ricky Ricón' viene promocionado su página web ‘BunnyEars ’ de una manera bastante curiosa.

Su página que tiene como 'plato fuerte' noticias falsas, imágenes virales y humor negro, en los últimos días presentó una encuesta en donde Macaulay Culkin le pide a sus seguidores propuestas para cambiar su segundo nombre, el cual no es de su agrado.

“Mi segundo nombre actualmente es Carson. Me llamo Macaulay Carson Culkin, suena demasiado irlandés (...) Pensé que probablemente debería mejorarlo un poco", señaló el exactor de cine en su espacio web. Las propuestas no demoraron en llegar e incluso uno de sus seguidores le pidió llamarse 'Kevin McCallister' como la cinta 'Home Alone'.

Las votaciones se cerrarán el próximo 24 de diciembre y tú también puedes participar entrando a su página web haciendo click aquí.