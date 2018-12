La Champions League tendrá VAR desde los octavos de final

La UEFA había dicho, a través de su presidente Alexander Ceferin, en el mes de setiembre que en la Champions League se iba a implementar el VAR desde la próxima temporada para "tener un sistema sólido y para formar a los oficiales de partido con el objetivo de que la implementación del VAR en la UEFA Champions League, el referente mundial de las competiciones de clubes, sea eficiente y exitosa", palabras del mandamás de la UEFA.

Sin embargo, la presión que han hecho los clubes que han clasificado a los octavos de final ha hecho que se acepte implementar el VAR desde esta temporada en esa instancia. Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, habló al respecto y dijo lo siguiente: "Hay una fuerte voluntad de los clubes de que se utilice el VAR en las competiciones de UEFA lo antes posible". No fue el único que habló sobre el uso del videoarbitraje. Marcelino aseguró que "me extraña que existiendo el VAR, en esta competición tan grande no esté presente todavía".

Ejemplos como el polémico encuentro entre las escuadras de Real Madrid y Juventus la temporada pasada en el que, al último minuto del encuentro, el árbitro cobró un dudoso penal a favor de la 'Casa Blanca' luego de que Lucas Vázquez cayera y Cristiano Ronaldo le dio el pase a la semifinal, en la que dio un paso más para conseguir su tercera Champions League consecutiva. Otro ejemplo, ya en esta temporada, el polémico gol de Fellaini con la mano para el triunfo del Manchester United sobre el Valencia.

Entre el 15 de octubre y 20 de noviembre hubo reuniones y cursos para árbitros de implementación del VAR. Estos se hicieron en Ámsterdam, Madrid y Estambul y la UEFA ha llegado al acuerdo, según apunta 'El País', que se va a utilizar el videoarbitraje desde los octavos de final de la actual temporada. Esto para que los 16 clubes que clasifiquen se vayan acostumbrando a lo que será la Champions League de ahora en adelante con el VAR.