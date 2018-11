¿Por qué Javier Tebas renunció a su cargo en la UEFA?

En el mes de setiembre, Javier Tebas dimitió como miembro de la Comisión Estratégica de la UEFA. Esta está integrada por cuatro federaciones, clubes de la ECA, representantes de las ligas europeas, miembros de FIFPro y algunos observadores. Sin embargo, luego de que el presidente de LaLiga haya renunciado a su puesto, la silla sigue vacía y no encuentran quien pueda reemplazarlo hasta el momento.

Esto, que ya se conocía desde setiembre, tiene ahora más relevancia luego de que se conociera en un programa de 'Ser Catalunya' que durante una reunión de la PSFC de agosto en Mónaco, Javier Tebas tuvo una discusión muy dura con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Lo llamó "tramposo" delante de varios testigos. Revelaron que el tono que utilizó Tebas fue duro y que perdió los papeles.

Esto no le habría gustado para nada al resto de miembros de la comisión. Al-Khelaifi solo atinó a responderle que si no tenía pruebas de lo que le estaba diciendo, que lo mejor sería guardar silencio y no llevarlo a un juez. La imagen que dejó Javier Tebas ha quedado mal para Alexander Ceferín, presidente de la UEFA, quien dijo que la reunión era para construir y no para dinamitar las reuniones. Además de que su comportamiento no era apropiado.

Fue por esa razón que Javier Tebas renunció a su cargo en la Comisión Estratégica de la UEFA. La reprimenda de Alexander Ceferín no le habría gustado para nada al presidente de LaLiga y abandonó su puesto en la UEFA luego de discutir públicamente con el presidente del Paris Saint-Germain.