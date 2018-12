Raúl Ruidíaz respondió las preguntas más controvertidas en divertido ping pong [VIDEO]

La mala racha de Raúl Ruidíaz será pasajera señala el goleador de la MLS, siente que no es reemplazo de Paolo Guerrero, además sostuvo que no le preocupa su poco aporte de goles en la Selección Peruana debido a que su trabajo hablará por ello. Todo eso y mucho más lo contó en una divertida secuencia de 'América Deportes', vía WhatsFa con su conocido ping pong de preguntas y respuestas.

¿Qué aprendiste en la Segunda División?

"Aprendí a jugar rápido en segunda, los árbitros no cobraban mucho las faltas, era algo muy fuerte estar jugando en esa categoría".

¿Cómo viviste el título nacional de 2013 con Universitario?

"En 2013 cuando regreso de Coritiba, llegué en abril y justo el equipo no andaba muy bien, me llamó Comizzo, Antonio Gonzáles 'Toñito', Nestor Duarte. En ese año salí por primera vez como 'mejor jugador', 'goleador del campeonato' y de ahí en adelante todo fue muy exitoso".

¿Estás viviendo tu mejor momento deportivo?

"Las estadísticas marcan ahora mismo que estoy mucho mejor en el Seattle Sounders que en el Monarcas Morelia, porque en 16 partidos llevo 13 goles y una asistencia, es el mejor momento de mi carrera".

¿Por qué no confesaste del 'gol con la mano' ante Brasil?

"No lo podía decir, son jugadas donde se decide en milésimas de segundo, cuando sientes la oportunidad ahí como delantero quieres hacer gol sea como sea, tuvo la oportunidad tan cerca y no quería dejarla pasar".

¿Te sientes como reemplazo de Paolo Guerrero?

"Yo no soy el reemplazante de Paolo Guerrero, yo como delantero me considero el mejor, me considero el mejor en todo lo que hago y lo estoy demostrando, no ando pensando en lo que dice la gente, lo que dice la prensa, solo me preocupo en mi familia. En 10 años como futbolista profesional estos momentos ya los pasé, he salido adelante revirtiendo esta situación".

EL WHATSFA - RAÚL RUIDÍAZ:

- Si fueras un personaje de Dragon Ball ¿Quién serías?:

Gokú, de lejos.

- Tres personajes de Dragon Ball que no sean Gokú y Vegeta:

Krilin, Yajirobe y Dende.

- Un cómic...

Capitán América.

- Un gol con la "U" que quieras ver:

El gol que le hice a Alianza en el Nacional.

- Un gol con la "U" de Chile:

La picada de penal.

- Un gol con Monarcas Morelia:

El de la salvación contra Monterrey.

- Un gol con el Seattle Sounders:

El primer gol que le hago a San José.

- Un gol con la Selección Peruana:

El que se dio contra Venezuela.

- ¿Paolo Guerrero o Franco Navarro?:

Paolo Guerrero.

- ¿Paolo Guerrero o Flavio Maestri?:

Paolo Guerrero.

- ¿Paolo Guerrero o Zlatan Ibrahimovic?:

Paolo Guerrero.

- ¿Messi o Neymar?:

Messi.

- ¿Messi o CR7?:

Messi.

- ¿Salsa, reggaetón o trap?:

Salsa.

- BMX:

Ya no puedo montarla porque me golpeaba mucho las rodillas, ya la dejé totalmente.

- ¿Un ídolo de la "U"?:

'Lolo' Fernández y el 'Puma' Carranza.

- ¿Primer tatuaje?:

El nombre de mi mamá.

- ¿A quién te gustaría anotarle?:

Cuando tapaba Iker Casillas en la Selección Española.

- ¿Cerveza o un trago corto?:

Agua.. Agüita.

- ¿El mejor '9' del mundo hoy?:

Cristiano Ronaldo.

- ¿El mejor bailarín de la Selección Peruana?:

Luis Advíncula.

- ¿Y el peor?:

Aldo Corzo.

- ¿Para vivir dónde sería? Santiago, Curitiba, Morelia o Seattle:

Lima.

- ¿Cine o película en casa?:

Película en casa.

- ¿Una película?:

'Como si fuera la primera vez'.

- ¿Ganar un clásico en 'El Monumental' o en 'Matute'?:

En Matute.

- ¿Un triplete o anotar en la última jugada?:

Anotar en la última jugada.

- ¿Un gol por el título o salvar el descenso?:

Un gol por el título.

- ¿Tuviste la suerte de jugar con...?:

Contra Francia.

- ¿Y con algún jugador?:

Con Mbappé.

EL DATO:

Raúl Ruidíaz nació deportivamente en Universitario de Deportes.