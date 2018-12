DT de Melgar reveló el motivo por el cuál Alianza Lima le empató el 3-0

Alianza Lima y Melgar de Arequipa se enfrentaron en el Estadio Alejandro Villanueva en la tarde del último domingo por la ida de las semifinales del Torneo Descentralizado 2018. El marcador final sorprendió a muchos ya que el conjunto visitante se puso arriba en el marcador por 3-0. Los 'íntimos' reaccionaron de la mejor manera posible y lograron revertir la situación. Al término de los noventa minutos, el score terminó 3-3 y todo se definirá en la 'Ciudad Blanca'.

Hernán Torres, director técnico de Melgar, habló en conferencia de prensa y dio el motivo principal por el cuál Alianza Lima logró igualar las acciones en menos de 10 minutos. Asegura que sus dirigidos le dio vida al local al darle muchas ventajas y permitirle la posesión de balón, que fue aprovechada por el elenco de Pablo Bengoechea, quien replanteó el encuentro metiendo a 'Neka' Vílchez al mediocampo.

"Nosotros le dimos vida al rival, el partido ya estaba liquidado. Una final no se puede jugar así, dimos ventajas y bajamos la guardia ante un equipo importante. Permitimos que lanzaran y le dimos la pelota, aún habiendo controlado el primer tiempo. Nos robaban el balón tras 1 o 2 toques y nos metimos muy atrás. Nos hicieron 2 goles en 2 minutos y eso levanta a cualquier conjunto. Alianza es fuerte, sólido y casi nos voltean el encuentro", aseguró.

Torres sorprendió a todos los presentes en conferencia de prensa luego de que confesó que su equipo no es el favorito para quedarse con el boleto a la final del campeonato. Aseguró que Alianza Lima es un "equipo grande" y que todos tienen al conjunto de La Victoria como primera opción para jugar ante Sporting Cristal en los 'Play Off'.

"Nunca subestimamos a Alianza, es un equipo grande y al que todo mundo tiene como candidato para llegar a la final. Sin embargo, las semifinales son partidos distintos y en la vuelta no podemos perder el estilo como el segundo tiempo. Tenemos que recuperarnos, afianzarnos y confiar en nuestro estilo. No me deja conforme la actuación del equipo en el segundo tiempo, ni en lo futbolístico ni en lo anímico. Si no tienes la pelota, no puedes estar fuerte anímicamente. Ellos no nos presionaban, nosotros la perdíamos solos. Nos desesperamos y les dimos la posibilidad de empatarnos".