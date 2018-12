Emelec vs Técnico Universitario EN VIVO: chocan por la Serie A de Ecuador

Emelec puede ser campeón de la liga ecuatoriana este sábado por la tarde (12:00 m. / hora peruana) si vence a Técnico Universitario en condición de visitante. Este partidazo no te lo puedes perder y podrás disfrutarlo EN VIVO a través de la señal televisiva de GolTV. Si no tienes el canal contratado no te preocupes ya que Líbero te ofrece el minuto a minuto más completo en su web.

El conjunto local llega a este partido luego de caer en su visita al Barcelona de Guayaquil. Ese partido terminó 2-1 con goles de Aleman y Dinenno para los locales. Arreaga anotó en propia puerta para darle esperanzas al Técnico Universitario en el final del partido, pero el tiempo no le alcanzó y terminó perdiendo el cotejo.

¡Ya tuvimos nuestro último Tour Tricampeón del año! El 2019 volveremos con esta increíble experiencia para ustedes. Mientras tanto pueden seguir disfrutando del pase express y pase gol de martes a domingo de 9am a 4pm. ¡Los esperamos! #AzulTodaLaVida ⚡️🔵 @expcapwell pic.twitter.com/xeVzqmQuLu — Club Sport Emelec (@CSEmelec) 7 de diciembre de 2018

Emelec, por su parte, llega motivado a este partido. Puede ser campeón si gana y el director técnico sabe que tiene que poner a su mejor once para llevarse los tres puntos y el trofeo a casa. Llegan de dos empates consecutivos igualando a cero. El primero ante Independiente del Valle y luego con LDU Quito.

Resumen Emelec 3-0 Técnico Universitario / Serie A de Ecuador 2018

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue por esta misma temporada, pero en la ronda de ida. Exactamente el 21 de julio, Emelec recibió en su cancha a Técnico Universitario, que mostró una marca muy pasiva y salió goleado con un doblete de Bryan Angulo y un único tanto de Preciado sobre el final que puso el 3-0 definitivo.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Emelec. Los visitantes tienen una cuota de 1.74 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.45, mientras que el triunfo de Técnico Universitario está en 4.00. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del Emelec vs Técnico Universitario

Emelec: Dreer, Paredes, Guagua, Mejía, Vega, Johnson, Arroyo, Burbano, Luna, de Jesús y Angulo.

Técnico Universitario: Pinos, Gaete, Prieto, Castro, Mora, Leon, Caicedo, Armas, Vélez, Marret y Hurtado.