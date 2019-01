David Beckham arropa a su perra con una manta valorizada en 5 mil euros

Hay algunos futbolisas o ex futbolistas que no escatiman en gastos para ellos mismos o en algunos casos para sus mascotas. Este es el caso del inglés David Bechkam, quien dejó en evidencia en la cuenta de Instagram de su esposa que no le preocupa cuánto le cuesta la comodidad de su perrita.

En Instagram se colgó una fotografía junto a su mascota siendo arropada por una manta Louis Vuitton, valorizada en más de 5 mil euros, lo cual desató muchos comentarios en las redes sociales.

"Siesta por la tarde con su papá", se puede leer en la descripción de la fotografía subida en Instagram.

De inmediato dicha publicación alcanzó más de un millón de "me gusta" y hay algunos internautas que prefirieron hablar del descanso de ex futbolista en vez del lujoso detalle.