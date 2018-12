Neymar se encontraría en la mira de David Beckham para su nuevo club

David beckham está dispuesto a seguir revolucionando la Major League Soccer (MLS). Su llegada como jugador a L.A. Galaxy en el 2007 rompió esquemas, siete años después adquirió el Inter Miami y ahora busca -contra todo pronóstico- traer nada menos que a Neymar a la MLS.

Según el portal MiamiDiario.com, el astro inglés escogió al delantero brasileño como el pilar del nuevo megaproyecto que alista para el club del cual es propietario y que empezará a competir en el torneo estadounidense a partir del 2020.

Beckham sabe que la presencia de “Ney” en el fútbol de Estados Unidos será un golazo tanto a nivel deportivo como comercial, razón por la que tratará de persuadir a como dé lugar a la futura imagen de su franquicia.

Como se sabe, el “10” no es del todo feliz en el PSG y su salida es más que inminente tarde o temprano, y es ahí donde el ex Manchester United buscará convencerlo. En tanto, Antoine Griezman surge como una opción en caso el paulista no acepte; aunque tampoco descarta la idea de juntarlos.