David Villa afirmó que está muy feliz por reencontrarse Andrés Iniesta en el Vissel Kobe y promete goles

El delantero español David Villa afirmó que está "muy feliz" por reencontrarse con su excompañero Andrés Iniesta en el Vissel Kobe, durante su presentación como nuevo futbolista del club japonés.

El ex atacante del New York City se siente ilusionado por compartir vestuario con Iniesta, quien se incorporó al Vissel el pasado verano, debido a la "gran calidad" y al "compañerismo" que uno a ambos jugadores, que coincidieron en el FC Barcelona y en una histórica generación de la selección española. "Andrés es la persona que más feliz me ha hecho en un campo de fútbol, gracias a su gol" destacó Villa en alusión al tanto marcado por Iniesta en la final del Mundial de 2010 ante Holanda y que hizo campeona a la Roja.

El "Guaje" aterriza en el fútbol nipón tras jugar el año pasado en el New York City de la liga estadounidense, y además de compartir vestuario con el legendario "8" del Barça tendrá como técnico al español Juan Manuel Lillo.

El magnate nipón Hiroshi Mikitani, propietario del Vissel y del gigante del comercio electrónico Rakuten, ha emprendido desde el pasado verano una "españolización" del club con la sorprendente incorporación de Iniesta y el posterior fichaje de Lillo, refuerzos con los que aspira a situar al Vissel Kobe en la élite del fútbol nipón y asiático.

Villa se ha convertido en el fichaje más llamativo de la temporada que está a punto de comenzar en la J-League, en la que está llamado a ser una de las principales estrellas junto al centrocampista manchego y al también exdelantero de la Roja Fernando Torres, del Sagan Tosu.

EL DATO

El Vissel Kobe arrancará la nueva temporada liguera el próximo 22 de febrero a domicilio frente al Cerezo Osaka, entrenado por el técnico vasco Miguel Ángel Lotina.