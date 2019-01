Jorge Sampaoli se queja del Santos: "no sabía de la mala situación financiera"

A un mes de ser anunciado como director técnico del Santos de Brasil, la situación de Jorge Sampaoli no es la mejor. Así dejó entrever en una conferencia de prensa que dio este viernes.

Jorge Sampaoli se encuentra incómodo por el mal momento económico que atraviesa el Santos.

“Sobre si sabía de la situación financiera del club, la verdad es que no. Tenía claro que venía a un club que me daba la chance de dirigir un equipo grande, que iba a pelear un montón de situaciones durante todo el año, pero no sabía de la mala situación financiera”, aseguró Jorge Sampaoli en Brasil.

Acto seguido, Jorge Sampaoli se refirió a su plantel. “La directiva sabía que saldrían algunos jugadores (N. de la R. se irán Gabriel Barbosa y Rodrygo) y que venía un entrenador con otro estilo. Había que potenciar al plantel con nuevos futbolistas. Se trató eso en alguna reunión y se habló de la promesa dirigencial de contemplar esa realidad. Ahora estamos esperando que eso suceda”, agregó el DT de Santos.