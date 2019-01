Barcelona SC vs Peñarol EN VIVO por la final del Torneo de Verano 2019

La escuadra de Peñarol recibirá este sábado 23 de enero al conjunto de Barcelona de Guayaquil en el Estadio Campeón del Siglo, en Montevideo a las 20:15 (peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la final del Torneo de Verano 2019, la cuál será transmitida por Tenfield y GolTv.

El cuadro 'amarillo' venció a la Universidad César Vallejo por 4-2 y así pudo acceder de llave, por su parte los 'charrúas' se impusieron a Nacional por 2-0.

Recordemos que el pasado lunes, los dirigidos por José Guillermo 'Chemo' del Solar hacían su estreno a nivel internacional y buscaban iniciar con el pie derecho, sin embargo, el poco rodaje en el plantel del cuadro 'poeta' terminó por pasarle factura, a comparación de sus pares ecuatorianos.

Los liderados por Guillermo Almada vencieron con goles de Marcos Caicedo, Sebastián Pérez, Ángelo Quiñonez y Christian Alemán, quienes vencieron sin problemas la resistencia de Juan Pretel durante el desarrollo del cuadrangular.

Por su parte, Peñarol no tuvo problemas para eliminar a Nacional de Uruguay. Agustín Canobbio aperturó el score a los 49 minutos, mientra que Gabriel Fernández terminaría por sellar la victoria tres minutos después. Sin embargo, los 'Carboneros' sufrirán una sensible baja: Fabián Estoyanoff fue expulsado y no podrá de ser de la partida ante Barcelona SC.

PROBABLE ALINEACIÓN DEL PEÑAROL VS BARCELONA SC

Peñarol: Dawson; González, Formiliano, Martínez, Hernández; Pereira, Gargano, Estoyanoff, Canobbio; Fernández y Rodríguez.

Barcelona SC: Mendoza; Castillo, Torres, Arreaga, Caicedo, Esterilla, Marques, Pérez, Caicedo, Alemán, Quiñóñez.

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL PEÑAROL VS BARCELONA SC

Fecha: Miércoles 23 de enero de 2019

Hora: 20:15 hora peruana.

Escenario: Estadio Campeón del Siglo, Montevideo

GUIA CANALES - PAISES

Perú: GolTv

Uruguay: Tenfield

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL PEÑAROL VS BARCELONA SC?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre Peñarol vs Barcelona SC. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.