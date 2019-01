EN VIVO Manchester United vs Arsenal: hora, día y canal por la FA Cup

Por la cuarta ronda de la FA Cup, Manchester United vs Arsenal se enfrentan EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía ESPN Sky Sports desde el Emirates Stadium. Además, el encuentro lo podrás seguir mediante Libero.pe que te traerá todas las incidencias del partido desde las 2:55 p.m. / Hora peruana.

Para el duelo contra el Arsenal, el técnico Solskjaer confirmó la presencia del chileno Alexis Sánchez. "Estará presente. Ha estado fantástico en los entrenamientos, su actitud ha dado en el clavo y va a disfrutar del partido. Creo que le encantará si los hinchas del Arsenal se vuelven contra él. Como jugador, el orgullo entra en juego y dices 'ya van a ver"

Sobre el rival, el técnico del United señaló que Los 'Gunners' hicieron bien en llevarse al estratega Unai Emery. “Acertó de pleno el Arsenal al ficharle. Es bueno a nivel táctico, tiene energía y alternativas en el juego. Sin duda ha sido un gran refuerzo para el club”.

Mientras tanto, por el lado del Arsenal el que quedaría fuera del duelo contra los ‘Diablos Rojos’ es el alemán Mesut Özil. Y, el que ocuparía su lugar sería Aaron Ramsey quien acompañaría a Alexandre Lacazette y Pierre-Emerick Aubameyang.

