EN VIVO Arsenal vs Manchester United por la FA Cup [GUÍA DE CANALES]

El Emirates Stadium se viste de gala para recibir esta tarde (2:55 p.m.) el partido entre Arsenal y Manchester United por la cuarta ronda de la FA Cup. La TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE EN DIRECTO lo podrás seguir vía ESPN. Además, Libero.pe traerá el minuto a minuto de este partidazo.

Manchester United: Romero, Young, Nilsson Lindelöf, Bailly, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Sanchez, Lukaku

Arsenal: Cech, Maitland-Niles, Koscielny, Kolasinac, Torreira, Xhaka, Iwobi, Ramsey, Aubameyang, Lacazette.

The teams are in...



Here's how we line up for tonight's @EmiratesFACup tie 📋#EmiratesFACup 🏆