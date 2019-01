Copa América Brasil 2019: Revisa los mejores memes que dejó el sorteo de la fase de grupos del torneo [FOTOS]

La Copa América Brasil 2019 iniciará el próximo 14 de junio, cuando la selección anfitriona enfrente a Bolivia, por la primera fecha del Grupo A. Los rivales de la 'Canarinha' se definieron esta tarde y generó diversos memes por como quedó conformada su zona y la de sus rivales directos por el título.

Perú y Venezuela completan el grupo de Brasil, el cual, a vista de los especialistas, no será tan complicado para Neymar y compañía. No obstante, los demás grupos tampoco se salvaron y en especial por el morbo en el 'C', donde Uruguay chocará con Chile, teniendo un pasado cercano de mucha rivalidad.

Además, la novedosa presencia de Japón y Qatar en la Copa América Brasil 2019 también ha llamado la atención de los hinchas del fútbol en esta parte del continente. Acá te dejamos un listado con las mejores imágenes diseñadas por los fanáticos en redes sociales y que se convirtieron en virales de inmediato.