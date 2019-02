La Juventus pondrá 45 "kilos" sobre la mesa por el fichaje de Marcelo

No hay que tener una bola de cristal para darse cuenta que Marcelo no está a gusto en la 'Casa Blanca'. El brasileño no viene teniendo el mismo protagonismo de temporadas pasadas y eso sería el principal motivo de su bajo nivel en los últimos encuentros con el Real Madrid.

La Juventus tiene conocimiento de ello y buscará hacerse con sus servicios en el próximo mercado de verano. En Turín pretenden juntar al defensor izquierdo con Cristiano Ronaldo, quien lo ha pedido como primer fichaje para agosto.

Tal y como desvela 'Tuttosport', la Juventus desembolsará 45 millones de euros por Marcelo. El brasileño ya le comunicó a la directiva que lo dejen salir si llega una oferta, pues el defensor pretende cambiar aires.

El cuadro 'bianconero' le ofrece 12 millones de euros anuales y ser titular indiscutible. El gran sacrificado en la operación sería Alex Sandro, quien dejaría Turín para hacerle hueco a su compatriota.

EL DATO:

Marcelo cursa su decimotercera temporada en la 'Casa Blanca'.