Real Madrid: esposa de Marcelo confirma la crisis tras la marcha de Cristiano Ronaldo

Quitando que es una de las personas más influyentes en el crack del Real Madrid, Marcelo, la esposa del lateral izquierdo brasileño sabe cuidar el perfil de su pareja y señaló 'primero que nada' se deben referir con respeto hacia el trabajo que viene realizando él y sus demás compañeros.

Esto ante la consulta por la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, porque es abiertamente conocido que Marcelo era de sus mejores amigos y seguramente que se marche 'su casi hermano' le afectó en lo personal. Las respuestas de Clarice Alves deja conceptos al respecto de estas interrogantes.

¿Es muy difícil ser la esposa de un futbolista como Marcelo?

"Creo que sí. Todo es más mediático, pero no importa. A lo mejor la gente tiene una imagen de mí de esposa de un futbolista... La gente tiene mucha curiosidad y se imagina muchas cosas. Lo único que no se imagina es que mi familia es como todas. Es muy ajetreada y con muchos compromisos, por supuesto, pero es una familia corriente".

¿Te impide en tu profesión como actriz?

"Para mí, no. Me cuesta más encontrar un papel por mi acento, pero esto lo trabajo constantemente con un profesor en inglés y en español. Por supuesto que no voy a ser una madrileña, pero tampoco me interesa. La verdad es que me toca lo que me corresponde y yo estoy muy contenta".

¿Cómo es que se afrontan las críticas que se ven por televisión o las calles?

"Claro que molesta que hablen de alguien que lo está dando todo, como es Marcelo. ¿Qué te voy a decir de él como profesional? Él es el primero que entrena... Tiene doce años maravillosos de carrera maravilloso. Cuando alguien dice algo negativo, fastidia".

¿Entonces eres futbolera?

"No. Yo voy a verle a él. Si juega con la Selección o un partido importante, como una final de la Champions, voy a verle. Yo no veo el fútbol normalmente. Yo empecé a ver el fútbol, por mi marido -se ríe-".

¿Ante la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. ¿Le afectó mucho a su marido esta situación?

"Lo hemos sentido porque nos llevamos mucho con su familia. Yo conozco también mucho a su madre y Georgina es encantadora. Además, mi hijo es muy amigo de Junior -el hijo de Cristiano-. Entonces, nos ha dejado un vacío grande".

Entrevista: La Otra Crónica - ElMundo.es

EL DATO:

Clarice Alves es amiga de Vania, la mujer de Luka Modric. Andrea, esposa de Keylor. Y obviamente de Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo.